Gli studi nella nascita di Korus Group

Michele Motta, Gianludovico Maggi e Marco Franzini

Si è perfezionata la costituzione del Gruppo Korus, piattaforma italiana che punta a rappresentare l’eccellenza del motorsport a 360° nel mondo. Korus, le cui quote di maggioranza sono detenute da “TEC Racing” - veicolo promosso nell’ambito dell’iniziativa “The Equity Club”, ha perfezionato le operazioni di acquisizione delle quote di maggioranza di Birel Art, Next Solution Technologies, IAME e Kart Republic. Ad esito del perfezionamento di tali operazioni, il Gruppo Korus ora riunisce otto società italiane d’eccellenza: Tatuus Racing, Autotecnica Motori, Breda Racing, YCOM, Birel Art, Next Solution Technologies, IAME e Kart Republic.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza al Gruppo Korus in tutte le fasi delle acquisizioni di Birel Art, di Next Solution Technologies, di IAME e di Karting Republic, con un team composto dall’equity partner Franco Barucci, con il senior associate Gianludovico Maggi e l’associate Alex Savoia.

Contestualmente, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza nel contesto della complessiva operazione di finanziamento del Gruppo Korus, con un team composto dal managing associate Matteo Colavolpe e l’associate Raffaele Mollo.

I soci venditori di Birel Art sono stati assistiti, per ciò che concerne gli aspetti legali, da ADVANT Nctm con un team composto dal partner Michele Motta e dall’associate Luigi Stabile e, per ciò che concerne gli aspetti finanziari, da KT Finance, con un team composto dal partner Paolo Favilla e da Claudia Bottini.

Per i venditori di IAME e di Kart Republic nonché re-investitori nel gruppo Korus hanno agito in tutte le fasi dell’operazione, come advisor finanziario, Anemos Private Investments | Samhita Group con Martina Di Gioia e Pietro Basilico e, come consulente legale e fiscale, GA-Alliance con un team guidato dal senior partner Marco Franzini e composto dal tax partner Carlo Cugnasca, dal senior associate Niccolò Lavilla e dall’associate Niccolò Gentili. KPMG ha prestato assistenza per le attività contabili/finanziarie, con un team guidato dal partner Marco Ramaglia e supportato dal senior manager Marco Colombo.

Gli aspetti notarili delle acquisizioni sono stati curati dal Notaio Alessandra Radaelli, dello studio Ricci Radaelli – Notai Associati.