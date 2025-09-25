Green Horse e Dentons nella compravendita di uno dei più grandi portafogli di impianti solari in Italia

Luigi Costa, Ginevra Biadico, Marcello Montresor, Simonetta Formentini

Lo studio legale Dentons e Green Horse Advisory hanno assistito, rispettivamente, Capital Dynamics e Sonnedix nella sottoscrizione di due contratti di compravendita aventi ad oggetto un portafoglio di cinque impianti fotovoltaici, di cui quattro già in esercizio e uno autorizzato ma ancora da realizzare, per una capacità complessiva di 226 MW situati tra la Sicilia e il Lazio. In particolare, Sonnedix ha acquisito il 100% delle società veicolo titolari degli impianti già operativi, pari a una capacità complessiva di 128 MW, mentre l’acquisizione dell’impianto greenfield da 98 MW è condizionata alla sua entrata in esercizio.

Dentons ha assistito la venditrice Capital Dynamics, asset manager globale indipendente attiva nel settore delle energie rinnovabili, nella strutturazione del processo competitivo di vendita e nell’interlocuzione con i diversi offerenti, nell’attività di vendor due diligence legale e nella predisposizione e negoziazione di tutta la documentazione contrattuale. Dentons ha agito con un team guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Alice Bixio e dalla trainee Elena Sartelli.

Capital Dynamics si è avvalsa della consulenza di Prothea per gli aspetti finanziari e per la gestione del processo competitivo, di PricewaterhouseCoopers S.r.l. per la consulenza contabile e fiscale, mentre la due diligence tecnica è stata affidata a EOS Consulting, con un team guidato da Chiara Ruggiero, e composto da Floriana Cassone e Daniele De Sanctis.

Green Horse ha assistito Sonnedix in tutte le fasi del processo, grazie a un approccio integrato che ha combinato due diligence legale e tecnica, supporto nella procedura competitiva e negoziazione di tutta la contrattualistica finalizzata all’acquisizione. Green Horse Legal Advisory ha prestato assistenza lato M&A con un team guidato dai partner Carlo Montella, Marcello Montresor e Simonetta Formentini, con il supporto della senior associate Laura Galbiati, dell’associate Francesca Palma e della junior associate Federica Argento, nonché assistenza lato due diligence legale con un team multidisciplinare composto da Francesco Palmeri, counsel, e Chiara Grotto e Luisa Vandenbulcke, entrambe junior associate per i profili di diritto amministrativo; Francesca Palma, associate, e Federica Argento, junior associate, per i profili corporate; Laura Galbiati, senior associate, e Chiara Chirichigno, junior associate, per i contratti di progetto; Gian Filippo Bendandi, senior associate, e Olga Capacchione, junior associate, per i profili financing.

Sonnedix si è avvalsa inoltre dell’assistenza di Green Horse Engineering per la due diligence tecnica, con un team guidato dal CEO Iacopo Magrini, e composto dai consultant Serena Bianchi, Ilaria Picciafuoco e Fausto Bellini.

Questa operazione rappresenta una delle più rilevanti transazioni recenti nel settore fotovoltaico italiano, confermando l’attrattività del mercato nazionale delle energie rinnovabili e il ruolo strategico di player globali come Capital Dynamics e Sonnedix nella transizione energetica.