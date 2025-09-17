Green Stone SICAF S.p.A. e Pictet concludono un’importante riqualificazione immobiliare con la vendita via Albricci 5 Milano: GOP e Pirola Pennuto Zei & Associati gli studi coinvolti

Cecchetti, Minetti Floccari, Benassi, Ferraro

Green Stone SICAF S.p.A. e Pictet Alternative Advisors hanno finalizzato un’importante operazione di riqualificazione immobiliare nel centro di Milano, con la vendita dell’immobile di Via Albricci 5. L’edificio è noto per la sua posizione strategica e per la prestigiosa architettura, progettata nel secondo dopoguerra da Giovanni Muzio, rinomato esponente dell’architettura milanese del primo Novecento.

Si tratta di una delle principali transazioni di rigenerazione urbana attualmente in corso nel centro storico della città di Milano.

L’immobile - di proprietà del Comparto Stone 18 di Green Stone, sottoscritto dal promotore della Sicaf, Cannonball SICAV Plc e dall’investitore Pictet Alternative Advisors, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa - era stato acquisito nel dicembre 2023 da un fondo gestito da Generali Real Estate S.p.A. SGR.

L’edificio ospiterà un nuovo hotel B&B HOTELS - catena alberghiera internazionale in espansione e l’unico operatore di smart hotel presente in Italia - che nel luglio 2024 aveva siglato un contratto di locazione. Green Stone ha dunque avviato un’importante attività di ristrutturazione dell’asset, incluse opere di bonifica ambientale, la presentazione di una SCIA per restauro e risanamento conservativo, e il completamento delle attività propedeutiche al cambio di destinazione d’uso da residenziale a ricettivo, che sarà realizzato direttamente dal nuovo conduttore dell’immobile.

Il progetto prevede il restauro della facciata originale, in linea con lo stile essenziale dell’architettura moderna milanese, e la riqualificazione completa degli interni, per un totale di 109 camere e servizi accessori destinati all’ospitalità.

L’apertura del nuovo hotel è prevista nel secondo semestre 2026.

Green Stone SICAF S.p.A è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni – con un team composto da Filippo Cecchetti, Giulia Minetti Floccari e Alessandra Tropiano – per gli aspetti contrattuali e immobiliari relativi al trasferimento dell’immobile e al contratto di locazione con B&B HOTELS.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Green Stone SICAF S.p.A per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Alessandro Benassi e dal Senior Associate Ignazio Ferraro