Gruppo Ginger acquisisce GEOTEC: CastaldiPartners e DWF gli advisor

Anne-Manuelle Gaillet, Matteo Polli

Il Gruppo Ginger, leader francese nell’ingegneria del suolo, dell’acqua, dei materiali, dell’ambiente e dell’aiuto pubblico allo sviluppo, ha appena finalizzato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in GEOTEC S.p.A., specializzato in geotecnica profonda e geofisica.

Questa operazione strategica rafforza la presenza del Gruppo in Europa e consolida la sua expertise nella geotecnica applicata ai grandi progetti infrastrutturali. Inoltre, l’integrazione di GEOTEC consente di ampliare le proprie capacità tecniche e di intervenire in progetti internazionali di primo piano, come il Future Circular Collider del CERN di Ginevra o il tunnel del Brennero tra Italia e Austria.

CastaldiPartners ha assistito il Gruppo Ginger con un team coordinato da Anne-Manuelle Gaillet, partner, e composto dalle avvocate Anna Lisa Sepich e Monica Moretti per gli aspetti legali. Per gli aspetti fiscali, Ginger è stata assistita dallo Studio Vignoli con Stefano Vignoli e Luca Moriero.

GEOTEC e i venditori sono stati infine assistiti dallo studio DWF con un team composto da Michele Cicchetti, Managing Partner, e Matteo Polli, counsel, per gli aspetti di diritto societario e da Ottavia Orlandoni, partner, e Simone Decè, associate, per gli aspetti fiscali