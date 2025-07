Hogan Lovells nella partnership strategica tra Istituto Gentili e CStone Pharmaceuticals

Andrea Pretti, Stefania Maracich

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Istituto Gentili, azienda biofarmaceutica in forte espansione in campo oncologico a livello Europeo, nella partnership con CStone Pharmaceuticals per la commercializzazione esclusiva di sugemalimab, anticorpo monoclonale anti-PD-L1 approvato nell’UE e nel Regno Unito per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IV, in 23 paesi europei e nel Regno Unito.

Hogan Lovells ha assistito Istituto Gentili con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Pretti e composto dal partner Alessandro Seganfreddo e dall’associate Stefania Maracich. L’Head of Tax Serena Pietrosanti, insieme alla counsel Maria Cristina Conte e all’associate Mariateresa Soave Carparelli, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.