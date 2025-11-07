I divieti espressi nella multiproprietà rientrano nel regolamento contrattuale e non assembleare
È quindi valida e cogente la clausola di divieto di detenzione di animali domestici inserita nel regolamento contrattuale che delinea il perimetro degli usi concessi nella multiproprietà
La sentenza del 6 ottobre 2025 n. 712 del Tribunale di Trento rappresenta una valida occasione per riflettere su un particolare aspetto della materia condominiale, in particolare sulle prescrizioni contenute nei regolamenti assembleari e contrattuali degli immobili in multiproprietà.
La vicenda
Nella fattispecie concreta, in accoglimento della domanda avanzata dall’amministratore di condominio, il giudice...