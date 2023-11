I Squared Capital investe €400 milioni per rilevare Absolute Energy: gli studi

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito I Squared Capital, uno dei principali fondi di private equity specializzato nella gestione di investimenti infrastrutturali a livello globale, nell’accordo per rilevare fino al 95% del capitale di Absolute Energy, società italiana specializzata in investimenti sulle rinnovabili e sulla transizione energetica in genere, assistita da LCA Studio Legale e da EY SLT.



I Squared Capital ha previsto un investimento iniziale di €400 milioni, per lo sviluppo e la realizzazione di una pipeline di oltre 3 gigawatt di progetti solari, eolici e di stoccaggio allo scopo di fornire energia pulita a basso costo e promuovere la sicurezza energetica in Italia.



L’operazione rientra nella strategia di I Squared di sostenere la transizione energetica a livello globale investendo, sviluppando e integrando assets e tecnologie in grado di fornire un’accelerazione verso un sistema a basse emissioni. Absolute Energy intende fornire un contributo sostanziale all’impegno del governo italiano verso la “Net Zero” e all’obiettivo di generare il 45% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2030, richiesto dall’UE.



Ashurst ha assistito I Squared con un team multi giurisdizionale e multi-disciplinare, guidato per l’Italia dai partner Carloandrea Meacci e Fabio Niccoli e coordinato dal counsel Andrea Di Rosa, con il supporto del counsel Nicola Toscano, della senior associate Mariavittoria Zaccaria e dell’associate Francesca Perfetti per gli aspetti relativi al financing, e dell’associate Andrea Enni e del trainee Marco Messina per la due diligence. La partner Elena Giuffè con il senior associate Gianluca Di Stefano hanno curato gli aspetti regolamentari relativi alla golden power. Il team inglese è stato guidato dai partner Jason Radford e Francesca Downes con il supporto del senior associate Daniel Hobbs.



KPMG ha assistito I Squared Capital in relazione ai profili fiscali dell’acquisizione con un team multi giurisdizionale composto dal Partner Christopher Wood, dall’Associate Partner Valeria Peccerillo, dal Director Peter Casey e dal Senior Manager Enrico Spinelli.



LCA Studio Legale ha assistito Absolute Energy con un team guidato da Leah Dunlop e Antonio Di Pasquale, con Elisabetta Randazzo e Valerio Navarra per i profili corporate, Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per gli aspetti banking & finance, e Ranieri Romani, Gabriele Calabrò, Camilla Colombo per i temi labour.



Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Absolute Energy in relazione ai profili fiscali dell’operazione con la partner Grazia Carbone, il senior manager Michele Coppola e con il consultant Luca Zaminga.



SURE - Sustainable Revolution ha agito in qualità di financial advisor di Absolute Energy con team composto da Alberto Cei e Ivan Aloi (Founding Partners), Davide Petraroli (Director) e Riccardo De Nardi (Vice President).