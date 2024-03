Il corretto percorso di composizione negoziata di IMA

Giorgio Corno, Linda Morellini, Paolo Rinaldi

Grazie all’intesa attività dell’organo amministrativo e al supporto dei creditori finanziari, IMA – Industria Meccanica di Arosio S.p.A., attiva nel settore dell’automotive e dell’edilizia, è pronta per acquisire nuove ed importanti commesse in settori quali quelli ferroviari ed elettrici. Tutto ciò a conclusione di un virtuoso percorso di composizione negoziata che si è concluso con un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII. sottoscritto dall’Esperto, Dott. Giulia Pusterla.

La Società è stata assistita da Studio Corno Avvocati, con il partner Avv. Giorgio Corno e l’associate Simona Giraffa per la parte legale e da Studio Rinaldi con il partner Dott. Paolo Rinaldi per la parte finanziaria, i creditori finanziari sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale con la partner Linda Morellini e l’associate Andrea Santambrogio. L’esecuzione dell’accordo verrà accompagnata da Loan Agency Services s.r.l., in qualità di Agente, con un team guidato dall’equity partner Gaetano La Puglia, coadiuvato dal senior manager Attilio Caccetta, dall’associate Giammarco Panunzi e dall’analyst Benedetta Conti.