K&L Gates rafforza il team di Asset Management and Investment Funds con l’ingresso di una Partner a Milano

Eusapia Simone

Lo studio legale globale K&L Gates accoglie Eusapia Simone come partner responsabile della practice di Asset Management and Investment Funds in Italia.

La sua attività si concentra principalmente sul diritto dei mercati finanziari e del risparmio gestito, con particolare riferimento alla strutturazione ed assistenza nella negoziazione ed esecuzione di operazioni di real estate, infrastructure, private equity, venture capital e private debt tramite organismi di investimento collettivo. Ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza ai gestori italiani ed esteri, nonché agli investitori istituzionali nell’istituzione di, e partecipazione a, fondi alternativi dedicati agli investimenti illiquidi, distressed assets, e special situations e nelle operazioni straordinarie di FIA riservati e retail.

Eusapia fornisce regolarmente consulenza ai clienti su questioni di compliance, corporate governance, sistemi di controllo interno, politiche e procedure interne, comprese quelle relative ai sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione, nonché sui temi ESG. Eusapia fornisce altresì assistenza con riferimento alla costituzione e autorizzazione di intermediari abilitati alla gestione collettiva del risparmio; ai procedimenti di fronte le competenti autorità di vigilanza e nei procedimenti sanzionatori.

Inoltre, Eusapia ha una profonda conoscenza del settore bancario e finanziario, con esperienza nell’assistenza a banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento, intermediari finanziari e altri organismi vigilati.

Michael Caccese, chairman di K&L Gates e a capo della practice area globale di Asset Management and Investment Funds, ha dichiarato: “Siamo consapevoli dell’importanza di avere Eusapia nel nostro team internazionale. I nostri clienti a Milano e in tutta Europa potranno beneficiare della sua notevole esperienza in molteplici settori strategici”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Eusapia - ha commentato Giampaolo Salsi, Managing Partner dell’ufficio di Milano - le cui capacità e competenze completano la nostra offerta cross-practice ai clienti dello Studio attivi nel settore dell’asset management”.

L’ingresso di Eusapia segue quello del partner Derek Lacarrubba (New York), ex avvocato della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Sarah Riddell (Chicago), e del partner Jason Nelms (Singapore) nella practice Asset Management and Investment Funds dall’inizio del 2025. Nel 2024, l’ufficio di Milano ha ampliato la practice Finance con l’ingresso del partner Chiara Anceschi e del suo team.

La practice Asset Management and Investment Funds di K&L Gates vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e comprende più di 150 avvocati in Asia, Australia, Europa, Medio Oriente e Nord America. Questi avvocati forniscono consulenza a società di investimento e consulenti, broker-dealer, gestori emergenti e investitori istituzionali in diverse aree, tra cui fondi di investimento, hedge, private equity e immobiliari, fondi regolamentati e prodotti negoziati in borsa, mercati dei capitali e derivati, ERISA, ESG, regolamentazione e distribuzione globale