Avvocato senza requisiti: no alla cancellazione d’ufficio

L’avvocato non può essere cancellato d’ufficio dall’albo, anche nel caso in cui autocertifichi di non avere i requisiti di permanenza, in quanto lo stallo normativo rende inapplicabile ad oggi la disciplina ex articolo 21 della legge 247/2012. È quanto ha ribadito il Consiglio nazionale Forense con il parere n. 4/2025, pubblicato il 25 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito posto dal COA di Pisa.

Il quesito

Nello specifico, il Consiglio dell’ordine toscano...