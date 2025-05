Orrick per Bianalisi nell’acquisizione di due nuovi network di centri diagnostici

Csaba Davide Jákó, Guido Testa, Filippo Cristaldi

Orrick ha assistito Bianalisi - una delle principali realtà nella diagnostica integrata in Italia controllata da Charme Capital Partners e partecipata da Columna Capital e dall’imprenditore Giuliano Caslini - nell’acquisizione di due nuovi network di centri diagnostici, entrambi punto di riferimento a livello locale per la qualità delle dotazioni tecnologiche: Lucea, attivo con 9 sedi in Puglia, e Nobiliore, presente con 3 strutture nel Lazio.

L’acquisizione di Lucea e Nobiliore contribuirà a rafforzare il network di Bianalisi, oggi presente con oltre 350 strutture in 13 regioni.

Il team Orrick che ha assistito Bianalisi era composto dal partner Guido Testa, dallo special counsel Filippo Cristaldi e dalla managing associate Roberta Dimaggio.

Bianalisi è stata assistita per i profili fiscali da Advant-Nctm con un team composto dal partner Manfredi Luongo e dalla associate Irene Aquili, e da Deloitte per la due diligence finanziaria con un team composto da Luca Zesi e da Matteo Leone.

Il network Lucea è stato assistito per gli aspetti legali da PedersoliGattai con un team composto dal partner Csaba Davide Jákó e dall’associate Gioele Rossi. Anche BDO Italia ha affiancato il network Lucea con un team multidisciplinare composto dai partner Vito De Laurentis e Chiara Bascialla, assieme al manager Lorenzo Montaruli, per gli aspetti finanziari, e dal partner Pietro Gracis per gli aspetti fiscali.

Il network Nobiliore è stato assistito dal partner Riccardo Fratini di Sinergia Hub.