IL DECRETO PNRR - Il commento/1 - Nuovi pignoramenti di crediti al via dal 2 marzo 2024

Sulla scorta di queste considerazioni, l’articolo 25 del Dl 19/2024 detta, attenendosi alla sua rubrica, «Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi» (in realtà, come si cercherà di dimostrare nell’analisi delle singole disposizioni, le novità non riguardano né soltanto l’atto del “pignoramento”, né esclusivamente “di crediti”, bensì l’intero procedimento di espropriazione presso terzi, sia di crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo, debitor debitoris, sia di beni mobili del debitore esecutato detenuti da un terzo).



La lunga stagione delle riforme permanenti della giustizia civile non accenna a fermarsi: tra le molte novità recate dal Dl 2 marzo 2024 n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 52 di pari data ed entrato in vigore lo stesso giorno, non mancano norme che modificano il codice di rito e le sue disposizioni d’attuazione: come si avrà modo di verificare più nel dettaglio nel prosieguo, ...