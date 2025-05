LA CONVERSIONE DEL DL PA - LE NOVITÀ - Strumento legislativo poco idoneo per una materia così ampia e difficile

La legge 9 marzo 2025 n. 69 ha convertito in legge il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità della pubblica amministrazione", introducendo notevoli modifiche e ampliamenti al testo in precedenza adottato dal Governo.

Il quadro generale dopo la conversione.

Il testo, già ampio e complesso, era in origine composto da ventidue articoli raccolti in tre Titoli rispettivamente dedicati a «Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per...