I COMMENTI - LE NOVITÀ - Per l'adesione al Cpb conteggiata anche la maxi-deduzione del 120%

Tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la maggiorazione del costo del lavoro (articolo 4 Dlgs 216/2023)

Il decreto legislativo 81/2025 (cosiddetto "correttivo") apporta integrazioni e modifiche ad alcuni decreti legislativi attuativi della riforma fiscale.

Più in particolare le modifiche concernono la disciplina:

a) degli adempimenti tributari;

b) del concordato preventivo biennale;

c) del contenzioso tributario;

d) del sistema sanzionatorio tributario;

e) dell'accertamento.

Le modifiche in materia di concordato preventivo

Di seguito vengono approfondite le novità in tema di concordato preventivo di interesse diretto per i professionisti sia per la loro...