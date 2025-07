IL COMMENTO - LOCAZIONE - I giudici delineano un quadro rigoroso e valorizzano la tutela del conduttore

La Cassazione ha accolto parzialmente le doglianze del ricorso, sia pure con una motivazione diversa: nonostante l'erronea dichiarazione di nullità (in quanto il contratto era del 2004 e non ancora soggetto alla nullità per difetto di registrazione), la Corte ha ritenuto applicabile il meccanismo della riconduzione a congruità introdotto solo nel 2016. Tale conclusione discende da una interpretazione sistematica e retrospettiva della normativa.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 15891, pubblicata il 13 giugno 2025 (III Sezione civile, presidente dott. Raffaele Frasca e consigliere relatore ed estensore dott. Marco Rossetti), chiarisce che il contratto di locazione non registrato, pur non essendo nullo per i contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge n. 311/2004, è soggetto alla «riconduzione a congruità» con effetto dalla entrata in vigore della legge n. 208/2015. Il giudice, nell'àmbito di tale riconduzione, non...