LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Blogger responsabile se non rimuove i commenti illeciti segnalati in rete

Lavoro, sostituzione udienza con notte scritte è possibile solo se tutte le parti non dissentono. Mae rifiutabile se il Paese richiedente non prevede i domiciliari per i malati. Migranti: libertà personale nei Cpr senza garanzie. Ferrari Spa mantiene i diritti sul marchio Testarossa. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

Per la Corte di cassazione (ordinanza n. 17360/2025) l'obbligo di rimozione delle informazioni illecite memorizzate sorge per l'hosting provider nel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o circostanze che rendano tale illiceità manifesta e, in quest'ottica, la «comunicazione delle autorità competenti» rappresenta solo una fonte qualificata di acquisizione della predetta conoscenza che, "verosimilmente, semplifica anche la valutazione per il prestatore del...