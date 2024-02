Il fondo Patrizia ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di Atlantic 1 S.r.l.: GOP e Chiomenti gli studi coinvolti

Giuseppe Velluto, Guido Reggiani, Mario Roli e Elena Busson

Il fondo Patrizia ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione dalla famiglia Tiozzo dell’85% del capitale sociale di Atlantic 1 S.r.l., società attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, smart city ed efficientamento energetico. La famiglia Tiozzo resterà nella società con una partecipazione pari al 15%. Il closing dell’operazione è subordinato a talune condizioni sospensive di carattere regolatorio.

Patrizia è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team multidisciplinare composto dai partner Giuseppe Velluto e Guido Reggiani, dagli Associates Bruno Edoardo Marseglia (per gli aspetti di diritto societario), Michele Girardi (per gli aspetti di diritto amministrativo), Ludovico Rossi (per i profili corporate e real estate), Giorgia Segaliari (per i profili IP), Paola Cavalli (per gli aspetti Labour) e Francesca Bevilacqua (per i profili compliance).

Chiomenti ha assistito la famiglia Tiozzo con un team guidato dai Partner Mario Roli ed Elena Busson, e composto da Francesco Rigo e Alessandro Cicala. La vendor due diligence è stata seguita da Lorenzo Vergari per gli aspetti di diritto societario, da Elisabetta Mentasti, Nicola Tursi, Bernardo Antonio Masso e Maria Giulia Boccieri per gli aspetti di diritto amministrativo, da Sara Bittolo, Tommaso Maisano e Pietro Pozzoli per gli aspetti di diritto del lavoro, da Stefano Carasso e Giacomo di Grazia per gli aspetti di proprietà intellettuale e IT, da Bianca Manzini per i profili financing, da Matteo Leffi per i profili di data protection e da Giuseppe Tinello per i profili di compliance.