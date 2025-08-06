GA con Foster Clark nell’acquisizione di Preziosi Food

Roberto Nigro, Sveva Ricci

GA-Grimaldi Alliance, con un team formato dai Partner Riccardo Manfrini e Manuel Seminara (foto) e dall’associate Elisabetta Crocetta e, per gli aspetti Golden Power, da Daniela Fioretti e Stefano Castellana Soldano, ha assistito il gruppo Foster Clark, con sede a Malta, nell’acquisizione di Preziosi Food Spa, tra i principali operatori a livello nazionale nella produzione e commercializzazione di snack salati.

Foster Clark è stata assistita da Deloitte Malta, con il socio Matthew Xuereb, per gli aspetti di natura fiscale e finanziaria, e dallo Studio VB Advocates - con il socio Luca Vella, Katia Cachia e Nicola Fenech Conti - per gli aspetti connessi al diritto maltese.

I soci venditori sono stati assistiti da Giliberti Triscornia e Associati, con i soci Chiara Cella (foto) e Francesco Cartolano e gli associates Francesco Ambrosio e Rachele Carraro, nonché dal consulente finanziario Houlihan Lokey nelle persone del Managing Director Tommaso Lillo e di Alessandro Pallotta, Alessandro Libonati, Gianpaolo Sforzin e James Scallan.