Il Gip che si ritiene incompetente per territorio non può far rinvio pregiudiziale alla Cassazione
Prima dell’esercizio dell’azione penale valgono le norme previste per le fasi delle indagini preliminari comprese le decisioni in materia cautelare che possono individuare altro giudice competente ad acta e non in via definitiva
La Suprema corte - con la sentenza n, 35593/2025 - chiarisce che nella fase delle indagini preliminari il giudice che si ritenga incompetente territorialmente non può utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, affinché questa stabilisca in modo definitivo di chi sia la competenza. Infatti, in tale fase che precede quella del concreto esercizio dell’azione penale valgono le specifiche regole codicistiche non abrogate dalla Riforma Cartabia, che ha introdotto con l’articolo 4...