Il giudice con “ragionevolezza” accerta se l’errore della Pa sia scusabile negando i danni ai privati
Non basta che un atto sia stato annullato per ottenere un risarcimento: occorre verificare come e perché quell’atto sia stato adottato o se la situazione sia di per sé complessa escludendo che la causa sia stata la negligenza della Pa
Con la sentenza n. 7924 del 10 ottobre 2025, la sesta Sezione del Consiglio di Stato affronta uno dei temi più delicati del diritto amministrativo: quando e in che misura l’amministrazione deve rispondere dei propri errori.
Il giudice chiarisce che non ogni atto illegittimo comporta automaticamente un risarcimento: per parlare di responsabilità...