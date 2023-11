Il Gruppo Manitou acquisisce una quota di maggioranza in COME e Metal Work: tutti gli advisor coinvolti

Maria Cristina Pezzullo, Eleonora Giacometti, Gianandrea Facchini









Cleary Gottlieb ha assistito il Gruppo Manitou, uno dei principali player globali nei settori della movimentazione, delle piattaforme di lavoro aereo e del movimento terra, nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione pari al 75% di COME S.r.l., società specializzata nella produzione per conto terzi di prodotti per costruzioni meccaniche medie e pesanti, e al 75% di Metal Work S.r.l., società attiva nella lavorazione lamiera per il settore metalmeccanico. Tali operazioni consentiranno al gruppo di integrare due importanti fasi dell’assemblaggio delle macchine prodotte nello stabilimento del Gruppo Manitou a Castelfranco (Emilia Romagna). Gli attuali soci ed amministratori delle due società, assistiti dallo studio legale Cartwright Pescatore, manterranno un ruolo operativo nelle aziende. L’acquisizione della partecipazione di maggioranza avrà efficacia all’inizio del 2024.



Cleary Gottlieb ha assistito il Gruppo Manitou con un team composto da David Singer, Maria Cristina Pezzullo (in foto), Federica Albano e Ludovico Scassellati per i profili M&A dell’operazione e Gianluca Russo per i profili di diritto fiscale. Grant Thornton, con Antonio Aiuto, Stefano Marchetti, Edoardo Brambilla e Michela Loconsolo, si è occupata della due diligence finanziaria, Baker Tilly MTEA, con Riccardo Romanini e Salvatore Crudo, della due diligence fiscale e Studio Legale Ichino Brugnatelli & Associati, con Piergiovanni Mandruzzato e Pietro Bufi, di quella giuslavoristica. Gianluca Atzori dello Studio Legale Gianluca Atzori si è occupato dei profili ambientali. Advisor finanziario dell’operazione è Nash Advisory, con un team composto da Simone Giarratana, Giorgio Barbero e Alisea Zucca.



Lo studio legale commerciale Cartwright Pescatore ha assistito i venditori con un team composto dall’Avv. Giacomo Pescatore, Eleonora Giacometti (in foto) e Martín Santiváñez per tutte le attività legali e dal dott. Gianandrea Facchini (in foto) dello Studio Facchini per gli aspetti contabili e fiscali.