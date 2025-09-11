Il Gruppo Selex e Iberdrola sottoscrivono un innovativo PPA a supporto della transizione energetica nella GDO. Parola Associati e MBS Consulting advisor dell’operazione

Parola, Salvaneschi

Il Gruppo Selex, tra i principali operatori italiani della grande distribuzione organizzata (GDO), ha siglato con Iberdrola, multinazionale spagnola leader mondiale nella produzione di energia eolica e tra i principali player globali nel campo delle rinnovabili, un power purchase agreement (PPA) pluriennale per la fornitura di energia proveniente da fonte rinnovabile sito in Sicilia.

Il contratto, della durata di 10 anni, è strutturato come un accordo quadro che consente la ripartizione flessibile della capacità energetica tra le diverse società del Gruppo Selex, distribuite su tutto il territorio nazionale. Si tratta di uno schema contrattuale innovativo nel contesto italiano della GDO, concepito per ottimizzare l’efficienza gestionale e semplificare il procurement energetico del Gruppo Selex.

L’energia elettrica fornita, pari a circa 125 GWh all’anno, sarà interamente prodotta da impianti fotovoltaici di capacità installata pari a 77 MW, attualmente in corso di realizzazione. Grazie a questo PPA, Selex potrà evitare l’emissione di oltre 37.000 tonnellate di CO₂ all’anno, pari a 1,5 milioni di alberi piantati, contribuendo al raggiungimento dei propri obiettivi ESG e rafforzando il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile e responsabile.

Parola Associati, con un team composto dal Managing Partner Lorenzo Parola, dall’Associate Chiara Salvaneschi, ha assistito il Gruppo Selex per tutti gli aspetti legali dell’operazione, dalla strutturazione alla negoziazione dell’accordo quadro. MBS Consulting, con il team della Practice Energy guidato dal Director Paolo Marino e dal Simona Soci (Engagement Manager), ha affiancato il Gruppo Selex e lo Studio Parola in qualità di advisor strategico, contribuendo alla definizione e all’implementazione del modello operativo.

«Questo PPA rappresenta un passo importante per la GDO italiana, non solo per l’impatto ambientale positivo, ma anche per l’adozione di una struttura contrattuale avanzata e replicabile – ha dichiarato Lorenzo Parola. Siamo lieti di aver contribuito a un’operazione che coniuga concretezza e visione di lungo periodo».

Con questa operazione, il Gruppo Selex si posiziona tra i pionieri del settore retail nell’adozione di strumenti evoluti di approvvigionamento energetico sostenibile, allineati agli obiettivi europei di decarbonizzazione e alle aspettative dei consumatori in materia ambientale.