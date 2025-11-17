Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo alla risoluzione del contratto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione I, sentenza 28 ottobre 2025 n. 3373) è chiamato a pronunciarsi sul termine essenziale, il cui spirare determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile, e che può essere tale in senso soggettivo (e cioè a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale), o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine). E cioè a dire, un termine è ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi