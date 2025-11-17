Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo alla risoluzione del contratto
Il tutto se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione I, sentenza 28 ottobre 2025 n. 3373) è chiamato a pronunciarsi sul termine essenziale, il cui spirare determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile, e che può essere tale in senso soggettivo (e cioè a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale), o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine). E cioè a dire, un termine è ...