Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La Corte d’Appello di Caltanissetta ribadisce, in tema di contratti bancari, che l’onere della prova dell’indebito grava sul correntista anche per fatti negativi; quella di Napoli, in materia di diffamazione, esclude che il danno non patrimoniale sia in re ipsa, ammettendo la prova presuntiva.
Per quanto concerne i Tribunali, le decisioni di Genova, Asti, Bari, Grosseto, Lagonegro, Napoli, Salerno e Santa Maria Capua Vetere offrono spunti su clausola penale, rinuncia all’azione, adempimento...