Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana

di Giuseppe Cassano

La Corte d’Appello di Caltanissetta ribadisce, in tema di contratti bancari, che l’onere della prova dell’indebito grava sul correntista anche per fatti negativi; quella di Napoli, in materia di diffamazione, esclude che il danno non patrimoniale sia in re ipsa, ammettendo la prova presuntiva.

Per quanto concerne i Tribunali, le decisioni di Genova, Asti, Bari, Grosseto, Lagonegro, Napoli, Salerno e Santa Maria Capua Vetere offrono spunti su clausola penale, rinuncia all’azione, adempimento...

