Leasing, quale sorte per il contratto quando l’utilizzatore è assoggettato a liquidazione giudiziale?
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25701 del 19 settembre 2025
La sentenza n. 25701/2025 della Corte di Cassazione affronta il tema della sorte del contratto di leasing quando l’utilizzatore è assoggettato a liquidazione giudiziale.
La Corte ribadisce un principio fondamentale: la società di leasing (il concedente) non può chiedere l’intero credito residuo, ma solo la differenza fra quanto ancora...