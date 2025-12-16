Il periodo di lavoro in prova ed il legittimo recesso del datore di lavoro

LA VICENDA PROCESSUALE
Alla fine del 2023, un lavoratore dipendente veniva assunto presso una società come "Impiegato di IV livello con qualifica di Meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore ai sensi del CCN per i Dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi", mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'intervallo temporale dicembre 2023 - maggio 2024. Tuttavia, già nel mese di febbraio, l'impiegato riceveva comunicazione del proprio licenziamento ...