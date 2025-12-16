Il MeritoApprofondimento

Il periodo di lavoro in prova ed il legittimo recesso del datore di lavoro

di Avv.Camilla Insardà

Guida al Diritto

LA VICENDA PROCESSUALE

Alla fine del 2023, un lavoratore dipendente veniva assunto presso una società come "Impiegato di IV livello con qualifica di Meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore ai sensi del CCN per i Dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi", mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'intervallo temporale dicembre 2023 - maggio 2024. Tuttavia, già nel mese di febbraio, l'impiegato riceveva comunicazione del proprio licenziamento ...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. LA VICENDA PROCESSUALE

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto