Il ricorso straordinario per errore di fatto: rimedio esperibile a favore del condannato

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sentenza - Errore materiale o di fatto - Ricorso straordinario.

In tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio...

