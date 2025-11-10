Il ricorso straordinario per errore di fatto: rimedio esperibile a favore del condannato
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sentenza - Errore materiale o di fatto - Ricorso straordinario.
In tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio...
Omicidio stradale: la cassazione torna sulla necessita’ di motivare la revoca della patente se mancano le aggravanti
a cura della Redazione Diritto
Anatocismo bancario e capitalizzazione degli interessi
a cura della Redazione Diritto
Casa familiare, il principio dell’interesse del figlio si applica anche ai nati fuori dal matrimonio
a cura della Redazione Diritto
Effetti della mancata opposizione del socio per il decreto ingiuntivo diretto alla snc
a cura della Redazione Diritto