La Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presenta la quinta giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231, dal titolo

“IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RAPPORTO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO”.

Durante il quinto incontro si analizzeranno quale siano i compiti dell’Organismo di vigilanza (ODV), oltre che il tipo di relazioni che esistano tra l’ODV e gli altri organi di controllo.

In particolare, si discuterà della natura giuridica del ruolo dell’Organismo di vigilanza e del suo rapporto con la governance. Per quanto riguarda i rapporti con gli organi di controllo, si analizzeranno le relazioni con il collegio sindacale e con le società di revisione. Si affronteranno inoltre i temi dei requisiti e dell’incompatibilità dell’Organismo di vigilanza, delle verifiche e dei suoi poteri oltre che dei flussi informativi da e verso l’ODV.

L’incontro avrà luogo mercoledì 22 ottobre 2025, dalle ore 14:30 alle 18,00 presso Palazzo Calabritto, Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in Piazza dei Martiri n. 30.

Gli iscritti al COA Napoli avranno diritto a 4 crediti formativi, iscrivendosi sul sito RICONOSCO.

Gi iscritti all’ODCEC Napoli, vedranno riconosciuti i crediti formativi in ragione delle effettive ore di partecipazione.

La rilevazione della presenza sarà effettuata tramite: tesserino professionale, tessera sanitaria, carta d’identità elettronica, form stampato della prenotazione online o altra app che generi il codice fiscale su codice a barre,

Per ulteriori informazioni, scrivere a: area231@efgm.it

Media Partner Il Sole 24 ORE