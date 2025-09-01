Illeciti sui rifiuti, stretta anche per le imprese
Estesi i casi di responsabilità per gli enti in relazione ai nuovi delitti introdotti dal decreto legge 116/2025
Il decreto legge Rifiuti inasprisce le sanzioni anche per le persone giuridiche. Viene infatti modificato il decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità degli enti, sia innalzando le pene per gli illeciti già esistenti, sia introducendone di nuovi derivanti dai delitti contestualmente introdotti o modificati.
Nei fatti, per tutti i nuovi...