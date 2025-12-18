Illegittimo estendere comandi e distacchi ai dipendenti di società e consorzi con partecipazione pubblica
Per la Corte costituzionale la disciplina censurata lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 189, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania numero 15 del 2002, nella parte in cui, nella formulazione applicabile ratione temporis, estende la facoltà di richiedere il comando e il distacco anche ai dipendenti delle società e dei consorzi con partecipazione pubblica non inferiore al 49 per cento ed equipara distacchi e comandi.
Nell’accogliere le questioni sollevate dalla Corte...