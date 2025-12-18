Illegittimo estendere comandi e distacchi ai dipendenti di società e consorzi con partecipazione pubblica

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 189, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania numero 15 del 2002, nella parte in cui, nella formulazione applicabile ratione temporis, estende la facoltà di richiedere il comando e il distacco anche ai dipendenti delle società e dei consorzi con partecipazione pubblica non inferiore al 49 per cento ed equipara distacchi e comandi.

