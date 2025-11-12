Immobili

Immissioni intollerabili dei cani, il giudice ordina il trasferimento

Il decidente, muovendo da riscontri oggettivi - misurazioni fonometriche e documentazione sanitaria - ha ravvisato un superamento macroscopico dei limiti di normale tollerabilità

di Fulvio Pironti

In tema di immissioni tra proprietà attigue, ai sensi dell’articolo 844 Codice civile, il superamento del limite di normale tollerabilità - accertato anche mediante rilievi fonometrici - integra i presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 Codice procedura civile quando la condotta lesiva arrechi un pregiudizio attuale e grave alla salute e alla vita quotidiana del vicino. È legittimo l’ordine giudiziale di trasferimento degli animali responsabili delle immissioni intollerabili...

Gli ultimi contenuti di Immobili