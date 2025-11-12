Immissioni intollerabili dei cani, il giudice ordina il trasferimento
Il decidente, muovendo da riscontri oggettivi - misurazioni fonometriche e documentazione sanitaria - ha ravvisato un superamento macroscopico dei limiti di normale tollerabilità
In tema di immissioni tra proprietà attigue, ai sensi dell’articolo 844 Codice civile, il superamento del limite di normale tollerabilità - accertato anche mediante rilievi fonometrici - integra i presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 Codice procedura civile quando la condotta lesiva arrechi un pregiudizio attuale e grave alla salute e alla vita quotidiana del vicino. È legittimo l’ordine giudiziale di trasferimento degli animali responsabili delle immissioni intollerabili...