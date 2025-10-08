In vigore da oggi la legge di conversione del decreto “terra dei fuochi”
Il provvedimento – che ha “rivoluzionato”, a sorpresa, in piena estate, il diritto penale dell’ambiente – contiene novità significative e molto impattanti, soprattutto sugli operatori economici dello specifico settore dei rifiuti
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 233, è in vigore da oggi la legge 3 ottobre 2025 n. 167, di conversione, con modificazioni, del decreto legge “terra dei fuochi” dell’8 agosto 2025 n. 116, vigente dal 9 agosto scorso, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».
