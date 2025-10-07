Penale

Usura: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non richiede un nesso funzionale

Lo ha enunciato la Cassazione con la sentenza n. 32898/25

di Giampaolo Piagnerelli

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 32898/2025.

Le Sezioni unite “Massini”

Il principio espresso - ricordano i Supremi giudici - deve essere ribadito anche dopo il recente intervento delle sezioni Unite “...

