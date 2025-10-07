Usura: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non richiede un nesso funzionale
Lo ha enunciato la Cassazione con la sentenza n. 32898/25
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 32898/2025.
Le Sezioni unite “Massini”
Il principio espresso - ricordano i Supremi giudici - deve essere ribadito anche dopo il recente intervento delle sezioni Unite “...