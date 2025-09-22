Lavoro

Incarichi di dirigente sanitario: non è fissa l’indennità “De Maria” al personale universitario

Per la Suprema corte le retribuzioni di risultato, posizione ed esclusività vanno computate solo a fronte della prova di aver svolto le medesime mansioni per cui sono riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro

di Paola Rossi

Con la sentenza n. 25698/2025 la Corte di cassazione civile ha affermato alcuni principi di diritto sul riconoscimento nell’ambito del pubblico impiego dell’indennità di perequazione al personale universitario quando sia chiamato a svolgere in concreto il ruolo di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.

La vicenda all’esame della Suprema corte

Nel caso affrontato l’indennità rivendicata dal dipendente era quella...

Gli ultimi contenuti di Lavoro