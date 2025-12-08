Indennizzo legge Pinto anche alla grande azienda per il processo lumaca La Cassazione (sentenza 31809/2025) ha accolto il ricorso contro il no della Corte d’Appello, alla riparazione prevista dalla legge 89/2001, per una procedura fallimentare che aveva sforato il tetto dei 7 anni. Una durata che aveva danneggiato gli interessi dei ricorrenti, iscritti al passivo della compagine decotta







