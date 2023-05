Intelligenza artificiale, mezzo di prevenzione ma anche strumento o "autore" di reato di Andrea Puccio e Federico Moncada*

La UE ha predisposto una bozza di Regolamento– il c.d. AI ACT – che mira a disciplinare l'utilizzo delle intelligenze artificiali da parte di soggetti privati e autorità pubbliche, nonché a gestire la loro produzione e commercializzazione nel contesto unionale e a prevedere uno specifico regime di responsabilità per produttori e fornitori

La sempre maggior diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attuale contesto socio-economico rappresenta sicuramente una delle sfide più interessanti degli ultimi anni, non solo per imprenditori e stakeholders, ma anche per gli operatori del diritto.



La regolamentazione normativa di tale fenomeno, infatti, richiede un'ampia conoscenza del funzionamento di queste tecnologie, nonché una profonda comprensione dei potenziali rischi che il loro sviluppo può generare.



Proprio nel tentativo...