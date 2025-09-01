Jones Day e DLA Piper in una nuova cartolarizzazione multi-originator “STS” di crediti commerciali strutturata da UniCredit Bank GmbH

Fabio Maria Guidi, Dario Cidoni, Luciano Morello, Erika Negretto

Jones Day ha assistito UniCredit Bank GmbH (nel ruolo di arranger) in relazione alla strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto crediti commerciali originati da un primario gruppo societario operante in Italia e in Europa.

L’operazione è stata perfezionata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo di cartolarizzazione di titoli asset-backed securities suddivisi in due classi (senior e junior) che sono stati sottoscritti dal conduit del Gruppo UniCredit e da altri investitori specializzati. L’operazione è stata strutturata in conformità con i criteri di cui al Regolamento UE 2402/2017 applicabili alle cartolarizzazioni “STS”.

Jones Day (in qualità di drafting counsel) ha assistito l’arranger UniCredit Bank GmbH con un team guidato dal partner Fabio Maria Guidi, coadiuvato dall’associate Dario Cidoni. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel con il supporto dell’associate Nikolay Kutsarov. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

DLA Piper (in qualità di reviewing counsel) ha assistito gli originators con un team coordinato dal partner Luciano Morello, guidato dall’avv. Erik Negretto e composto dall’avv. Pietro Milanesi e da Giuliana Cantarella.

Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha agito nei ruoli di master servicer, rappresentate dei portatori dei titoli, agente di calcolo, corporate servicer e paying agent mentre UniCredit S.p.A. ha agito, tra l’altro, in qualità di account bank dell’operazione.