PedersoliGattai con GLP Europe nell’acquisizione di un terreno di 70.000 mq su cui sorgerà il “G-Park Gropello Cairoli”

Federica Baccigalupi e Matteo Luison

GLP Europe, tramite il fondo “Traianus” gestito da Kryalos SGR, ha completato l’acquisto di un terreno di 70.000 mq a Gropello Cairoli (PV), sul quale sorgerà il complesso logistico di ultima generazione, parzialmente già locato, “G-Park Gropello”.

PedersoliGattai ha assistito GLP Europe e Kryalos SGR con un team multidisciplinare guidato dalla senior counsel Federica Baccigalupi, coordinato dai partner Gaetano Carrello e Andrea Francesco Castelli, e comprendente il senior associate Matteo Luison e l’associate Valentina Brambilla per i profili contrattuali ed M&A, il socio Gianluca Gariboldi e la senior associate Maria Adelaide Del Console per gli aspetti di diritto urbanistico, nonché il senior counsel Alban Zaimaj e la senior associate Clementina Bastianutti per gli aspetti fiscali.