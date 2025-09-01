Foundasy per il pre-seed di Care Sport

Stefano Pardini

Foundasy, network di advisory strategico-legale fondato dall’avvocato Stefano Pardini, ha affiancato i soci di Care Sport e Italget nell’investimento nel capitale di Care Sport da parte di quest’ultima.

Care Sport è una startup attiva nel settore sport-tech che punta a innovare l’esperienza dei giocatori di padel, offrendo loro la possibilità di noleggiare e testare racchette direttamente presso i club sportivi, senza più la necessità di recarsi fisicamente nei negozi specializzati. Il finanziamento raccolto consentirà alla società di completare la fase di sviluppo della propria infrastruttura IT, con l’obiettivo di rendere la piattaforma tecnologica solida e scalabile su larga scala.

Foundasy, in qualità di deal counsel, ha prestato assistenza legale e strategica sia ai fondatori che all’investitore, occupandosi della strutturazione dell’operazione, della negoziazione dei termini di investimento e della definizione di un assetto giuridico adeguato a sostenere le prospettive di crescita della società.

«Operazioni come questa rappresentano esattamente il motivo per cui è nato Foundasy: affiancare imprenditori e investitori nella costruzione di progetti solidi, valorizzando il potenziale industriale senza trascurare la qualità delle relazioni e l’equilibrio dei patti», ha dichiarato Stefano Pardini, fondatore di Foundasy. «Siamo felici di supportare l’ecosistema con un approccio sartoriale, agile e orientato al risultato».

Le operazioni notarili sono state curate dal notaio Anna Riberti dello studio Gamlex Studio Notarile.