BonelliErede con L Catterton nell’investimento in Flexjet

Eliana Catalano, Stefano Crosio

BonelliErede ha assistito L Catterton, società di private equity leader negli investimenti in ambito consumer, nel completamento di un’operazione di investimento del valore complessivo pari a 800 milioni di dollari in Flexjet, uno dei leader globali nel mercato dell’aviazione privata.

L’operazione rappresenta il più grande investimento azionario in questo settore. L Catterton ha guidato un consorzio di investitori, che ha visto la partecipazione di affiliati di KSL Capital Partners e J. Safra Group.

BonelliErede ha agito in relazione ai profili di diritto italiano con un team composto dai partner Eliana Catalano e Giovanni Colantuono, rispettivamente co-leader e componente del Focus Team Private Equity, e dal partner Enrico Vergani, leader del Focus Team Shipping, Transport & Logistics, coadiuvati dall’associate Marco Pirino e da Filippo Vergani. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla legal advisor Manuela Aiello.

Per gli aspetti di diritto statunitense, L Catterton è stata affiancata da Gibson Dunn.

Jones Day ha agito per Flexjet in relazione ai profili di diritto italiano con un team composto dal socio Stefano Crosio, coadiuvato dall’associate Edoardo Corò. I soci Pat Leddy e Joe Juszak, entrambi dell’ufficio di Jones Day a Cleveland, hanno seguito gli aspetti di diritto statunitense.