De Berti Jacchia con Andion Italy nell’accordo con il Gruppo SOL per un impianto di bio-LNG.

avv. Marco Frazzica e avv. Giuseppina Zoccali.

Lo studio De Berti Jacchia, con l’Avv. Marco Frazzica e l’Avv. Giuseppina Zoccali, ha assistito Andion Italy S.r.l., filiale italiana di Andion CH4 (leader europeo in soluzioni comprovate di recupero energetico) nella negoziazione con SOL S.p.A. per l’acquisizione, da parte di quest’ultima (attraverso la controllata Airsol S.r.l.), di una quota del 20 % in BIOMETHAN GREEN 1 – SOCIETÀ AGRICOLA, controllata di Andion Italy S.r.l. e titolare delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di biometano liquido (bio LNG) da biomasse zootecniche e sottoprodotti agricoli a Mirandola (provincia di Modena).

L’accordo di partnership include la fornitura esclusiva a SOL S.p.A. (uno dei principali produttori italiani di gas tecnici, industriali e medicali) di tutto il bio LNG prodotto dall’impianto di Mirandola, per la commercializzazione in Italia e in Europa, rivolta ai clienti dei settori mobilità e industria: ancherelativamente a tali aspetti, Andion Italy S.r.l. è stata assistita dallo studio De Berti Jacchia, con l’Avv. Cristina Fussi.

Con un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro, l’impianto è attualmente in costruzione e il completamento è previsto entro la prima metà del 2026.

La nuova partnership consentirà a SOL S.p.A. di rafforzare il proprio portafoglio di gas liquidi criogenici sostenibili e rappresenta per Andion Italy S.r.l. un importante riconoscimento, confermando la solidità della sua competenza tecnica e commerciale nel mercato italiano del biometano. Queste capacità sono altamente sinergiche con il know how di SOL nel perseguire obiettivi comuni di sostenibilità ambientale.