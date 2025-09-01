K&L Gates assiste ARRI nella vendita di Clay Paky a EK

Vascellari, Ortner, Chiang

K&L Gates ha assistito ARRI, player globale del settore cinematografico e live entertainment, nel perfezionamento della cessione di Clay Paky S.r.l., brand di riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi di illuminazione professionale per l’intrattenimento, a EK Inc., realtà di spicco operante nel medesimo settore. Tale operazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per Clay Paky, che entra ufficialmente a far parte del portfolio di EK Inc.

La cessione consente ad ARRI di focalizzarsi maggiormente sul suo core business, mentre Clay Paky potrà beneficiare della solida base industriale, delle capacità di sviluppo e della catena di approvvigionamento di EK Inc. Clay Paky manterrà la propria sede centrale e le principali funzioni di Operations e R&D in Italia, garantendo continuità e creazione di valore a livello locale.

K&L Gates ha assistito ARRI per gli aspetti Corporate/M&A con un team cross-border guidato dai partner Giampaolo Salsi (managing partner, Milano), Martina Ortner (co-managing partner, Monaco, in foto a sinistra) e Bruno Vascellari (partner, Milano, in foto al centro), supportati dall’associate Lorenzo Fidanza.

LawSharing ha assistito EK Inc. per gli aspetti Corporate/M&A, con un team guidato dai soci Luca Chiang (in foto a destra) e Emilio Servidio.

Le attività notarili sono state prestate dal Notaio Andrea Fey.

