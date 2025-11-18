L’allaccio delle utenze all’abuso in cui si abita non fa scattare la prescrizione del reato edilizio

Con la sentenza n. 37512/2025 la Cassazione penale ha chiarito che in ordine alla cessazione del reato edilizio - che coincide con l’avvenuta ultimazione o sospensione definitiva dei lavori sul manufatto - non ha rilievo che l’opera abusiva non ultimata in tutte le sue parti sia allacciata alla fornitura dell’utenza di acqua e luce. Il reato edilizio è di natura permanente e la sua consumazione coincide con la fine dei lavori sull’abuso realizzato, ciò che non può essere presupposto in mancanza di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi