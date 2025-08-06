L’amministratore risponde dei danni se omette il pagamento dell’assicurazione
Secondo la Corte di appello di Ancona l’amministratore non può giustificarsi invocando genericamente la mancanza di fondi se non dimostra di aver sollecitato i condòmini a versare quanto dovuto
L’omesso pagamento del premio assicurativo da parte dell’amministratore comporta la sospensione della copertura e lo obbliga a risarcire il condominio per i danni subiti. È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1001 del 29 luglio 2025.
Il caso
Una donna intentava causa al condominio dopo essere caduta sulle scale interne...