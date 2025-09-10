Tutela cautelare contro l’appaltatore per il deposito di rifiuti in condominio
Il Tribunale di Varese ha ordinato all’appaltatore di rimuovere i rifiuti a sue spese e, in caso di ritardo, dovrà corrispondere una penale di ottanta euro per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine
L’ordinanza cautelare del Tribunale di Varese pubblicata il 30 luglio 2025 affronta una vicenda che si colloca al crocevia tra diritto civile, condominiale e ambientale: il deposito illecito di rifiuti da parte di una impresa edile nel giardino condominiale dell’edificio oggetto dei lavori, a séguito di un rapporto di appalto interrotto e non correttamente adempiuto.
Il decidente è stato chiamato a valutare l’ammissibilità e fondatezza di un ricorso ex articolo 700 Codice procedura civile avanzato...