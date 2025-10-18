Condominio: le tabelle millesimali fanno fede fino a quando c’è una modifica

Le tabelle millesimali fanno fede fino a quando interviene una modifica. Questo il principio espresso dal Tribunale di L’Aquila con la sentenza 1° ottobre 2025 n. 577). I giudici di merito, in materia di condominio, osservano che, ove esistano le tabelle millesimali, avendo esse natura valutativa e non attributiva della proprietà, la costituzione dell’assemblea e la validità delle deliberazioni possono essere riscontrate dal Giudice sulla base di dette tabelle, finché non siano state modificate...

