Supercondominio solo se tra gli edifici sussiste una proprietà comune
Proprietà che comprende una serie di beni (cose, impianti e servizi) che devono andare a vantaggio di entrambi gli edifici
Secondo la Cassazione si può parlare di supercondominio solo in presenza di due o più immobili sui quali si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di tutti gli edifici. I Supremi giudici (ordinanza n. 27998/25) hanno escluso, quindi, che nel concetto di supercondominio possa rientrare “la sola fruizione da parte degli immobili di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi”. Si legge nella sentenza come la nozione appena delineata di supercondominio...