Il MeritoApprofondimento

L'attribuzione del rating di legalità nel settore pubblico

di Camilla Insardà, Avvocato

Guida al Diritto

La vicenda processuale

Nel gennaio del 2024, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato respingeva l'istanza di rilascio del Rating di legalità richiesto da una società, per mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 2, comma II, lettera c) del "Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità", adottato con propria delibera 24075/2012 e da ultimo modificato con delibera 28361/2020.

Ritenendo la decisione dell'AGCM illegittima, l'impresa si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio...

