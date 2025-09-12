ApprofondimentoAmministrativo

Non è impugnabile la Delibera Anac priva di valenza provvedimentale

di Rosa Iovino - Avvocato

Fatto e diritto:

L'Anac è Autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. È, come noto, un organo di variegate competenze, nato dalla fusione dell'Autorità di Vigilanza dei Controlli Pubblici (cd. Avcp) (già prevista dalla legge n. 190/94 e confermata dal decreto legislativo n. 163/06) e di una parte della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni ...

