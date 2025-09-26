Professione e Mercato

L’avvocatura di Roma Capitale cerca praticanti avvocati

Indetta la selezione di praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense. Domande entro il 29 settembre

di Marina Crisafi

L’avvocatura di Roma Capitale cerca praticanti avvocati. È stata pubblicata, infatti, la selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica forense. Le domande vanno inviate entro lunedì 29 settembre.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti, l’aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all’estero, purché riconosciuta equipollente, e il non aver compiuto il 29esimo anno d’età.

Richieste anche le necessarie conoscenze per l’uso del pc e di programmi di scrittura nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali.

Durata e borsa di studio

La durata della pratica è fissata al massimo in 12 mesi, come previsto dalla legge professionale forense, ed è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione, tirocini e attività formativa e/o lavorativa che assorbano eccessivamente l’attenzione e il tempo dei praticanti. È fatta eccezione per la frequenza di corsi di formazione, scuole e tirocini che comportino al massimo l’assenza di un giorno e mezzo la settimana.

Ai praticanti che opteranno per il tempo pieno verrà erogata una borsa di studio pari ad euro 400 euro mensili, mentre per coloro che saranno presenti solo 3 giorni e mezzo a settimana (o che comunque optino per una presenza in ufficio inferiore ai 5 giorni di presenza settimanale), la borsa di studio sarà pari a 300 euro mensili.

La domanda

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente il facsimile allegato al bando, che può essere scaricato dal sito internet del Comune di Roma (sezione ‘Attività – Bandi, avvisi e concorsi’ o tra le pagine dell’avvocatura capitolina sezione ‘Praticanti attività forense’) deve essere recapitata all’indirizzo di posta elettronica praticanti.avvocatura@comune.roma.it indicando nell’oggetto “Selezione pratica forense luglio 2025”.

All’istanza va allegata anche copia di un documento di riconoscimento e del tesserino di iscrizione all’albo dei praticanti avvocati, nel caso in cui il candidato risulti già iscritto.

Le domande vanno presentate improrogabilmente entro e non le ore 14:00 del 29 settembre 2025.

